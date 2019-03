Fredrik Ljungberg, el mítico guaperas de los calzoncillos Calvin Klein

Fredrik Ljungberg es un madurito de 35 años que ha ocupado marquesinas y vallas publicitarias de todo el mundo, causando seguro más de un accidente a algún conductor despistado…. Y es que si algo está claro, es que nadie como él luce bóxer, slips, y toda la ropa interior masculina de Calvin Keain. ¡Y más con la pantera tatuada en esos abdominales de infarto!

Lo cierto es que este guapérrimo de facciones marcadas y mirada desafiante, no se patrocinó desde un principio como modelo, sino que empezó como futbolista representando a Suecia en la Sub-21, más tarde firmó por el Arsenal F.C. en 1998, con el que jugó nada menos que nueve años.Y en su carrera internacional también participó con la selección de fútbol de Suecia en los Mundiales de 2002 y 2006, vamos que quien no conozca a este hombre de una u otra manera, no sabe lo que se ha perdido.

Y es que el curriculum de Fredrik es interminable, ¡ha hecho de todo! No sólo se ha decantado por el fútbol, sino que también ha practicado otros deportes como el hockey sobre hielo y el balonmano. Lo último que sabemos de él respecto a su carrera deportiva, es que fue fichado como jugador de fútbol por el club Shimizu S-Pulse de Japón. ¡Este hombre no para!

Esta claro que un cuerpo como el suyo, no lo tiene cualquiera, y sus sudores le habrán costado. Pero gracias a ello podemos deleitarnos una y otra vez viéndole en más de una portada publicitaria, ¡y qué alegría nos da! Con modelos así te dan ganas de comprar la colección completa de la firma CK. Si a todos les sentara así de bien… ¡Qué content@s estaríamos!