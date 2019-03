Franco Noriega, el modelo peruano con el que querrás comenzar el nuevo año de la mano

Franco Noriega lo tiene todo: es guapo, con un cuerpo perfectamente trabajado músculo a músculo con el que ha conseguido tener éxito en el mundo de la moda. Pero no solo tiene físico, también es inteligente y ha sabido estar en el momento oportuno porque con 23 años ha conseguido convertirse en el director creativo más joven de Macy's, la tienda más grande por departamentos del mundo, una empresa que tiene 800 tiendas repartidas en EEUU.

"Ese puesto es como la meta máxima de mi carrera. Me pidieron que hiciera una presentación para el viernes y que entendían si no lo podía hacer, porque era muy pronto. Yo nunca sentí que no era capaz para el puesto, pero me sentí súper nervioso", explicó Noriega en la revista Hola Perú.

El trabajo del modelo peruano es una pieza clave de la moda en Nueva York. El tremendo Noriega se introdujo en el mundo de la moda porque una amiga que se puso en contacto con el fotógrafo Mario Testino y gracias a sus retratos y a la indiscutible belleza de Franco, llamó la atención de la marca Dolce & Gabbanna que le fichó como modelo.

Franco es talentoso, inteligente, sexy y seductor. Aún siendo muy joven, el modelo ha logrado alcanzar sus metas profesionales. Seguro que este hombre dará mucho que hablar...