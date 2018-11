Franco Noriega, el modelo peruano que se hizo famoso en YouTube por sus recetas de cocina, desnudo en Instagram

Franco Noriega, el modelo y chef peruano que se hizo famoso en YouTube por sus recetas de cocina, se ha desnudado en su perfil de Instagram Stories. Completamente desnudo y usando su mano para tapar su miembro viril, Franco ha revolucionado las redes sociales una vez más.

Aunque empezó fuerte como Youtuber, con su canal de comida en el que explicaba las recetas casi desnudo y presumiendo de abdominales, poco a poco ha ido ganándose más adeptos que se suman a los casi 300.000 seguidores que tiene en Instagram. No obstante, ya consiguió estar en boca de todos con su receta del Pudding de Chía.

"He visto el vídeo más de 15 veces y todavía no me he enterado de cómo se hace este Pudding", comentaba una mujer junto al post, incluso hubo quien se atrevió a dejarle un comentario como este: "¿Qué escondes entre las piernas?", y es que Noriega se puso unos calzoncillos que marcaban su prominente órgano sexual.

Fue entrevistado como una verdadera Celebrity en el show de Ellen DeGeneres, donde acudió para hablar de su vida social y de sus recetas. Durante su entrevista, Franco se quitó la camiseta, se puso un delantal y, casi desnudo, volvió a meterse al público en el bolsillo. Ha demostrado a los más reacios que cocinar puede llegar a ser divertido.