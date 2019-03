Franco Noriega, el modelo y chef peruano que ha triunfado en YouTube por explicar las recetas de cocina desnudo

Franco Noriega es el nuevo chef de moda, un modelo peruano de 27 años que ha revolucionado las redes sociales. Y es que Noriega tiene un canal de YouTube (Franco Cooks), donde explica sus recetas de una manera muy apetitosa: con muy poca ropa y presumiendo de músculos.

Sin embargo esta vez no ha presumido solo de 'cuerpazo', sino que ha dejado entrever su miembro viril con un ajustadísimo bóxer que dejaba todos sus atributos en evidencia. Aunque a muchas personas les ha parecido surrealista, lo cierto es que no hay nadie que no quiera ver esta receta de pudding de semillas de chía.

Según ha dicho él mismo: "se trata de un plato súper saludable. Es el mejor postre que pueden degustar, una receta perfecta para quien quiere algo dulce y está a dieta". Y es que algunas de las respuestas que ha tenido el chef-modelo eran de esperar: "He visto cinco veces el vídeo y no consigo quedarme con la receta", decía una mujer.

Franco viajó en el año 2007 a Nueva York para convertirse en actor, es defensor del nudismo y ha hecho sus 'pinitos' en el mundo de la moda. Aunque se mudó hace 10 años a los Estados Unidos para dar su salto a la fama como intérprete, lo cierto es que ahora está muy feliz con sus recetas y con el restaurante que abrió: 'Baby Brasa', especializado en comida peruana y situado en Lower Manhattan.