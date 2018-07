La foto de Kourtney Kardashian completamente desnuda

Parece que aunque Kourtney Kardashian no disfrutó como esperaba de sus últimas vacaciones en Costa Rica donde sus hermanas le revelaron la última infidelidad del padre de sus hijos, Scott Disick, la hermana mayor de las Kardashian decidió plantarle cara a los problemas presumiendo de encantos.

Kourtney se despojó de toda su ropa para protagonizar un sensual reportaje para el fotógrafo Mike Rosenthal.

Un shooting muy caliente del que podemos disfrutar en el avance que Kris Jenner ha compartido en su Instagram de su famoso programa 'Keeping Up with the Kardashians'.