Se filtra un supuesto vídeo sexual de un miembro de Acapulco Shore

Aunque los chicos de Acapulco Shore han demostrado que tienen muy poca vergüenza y no tienen reparos en mostrar sus partes en público o ser grabados mientras hacen el amor, fuera del programa parece que los chicos tienen algún que otro reparo.

Recientemente una de las participantes, Danik Michell, ha sido cuestionada después de que se filtrase un vídeo de porno extremo donde se decía que ella era la protagonista. Ante tales acusaciones, la joven ha salido en su defensa y ha querido aclarar que la del vídeo no es ella pero que sabe perfectamente quién ha publicado este vídeo con intención de hacerle daño.

"No soy yo, alguien me quiere hacer daño y ya sé qué persona es, pero no puedo decirlo hasta en tanto esté confirmado. Escogieron a una chica parecida a mí y la pusieron a hacer escenas de sexo extremo. Ya vi algunas escenas y me da coraje porque alguien quiere dañar mi imagen, me están suplantando", explicaba Danik a un medio mexicano.

Por otro lado, Luis Caballero, más conocido como 'Potro', también ha sido cuestionado por protagonizar un vídeo en el que mostraba su pene. Un contenido que de momento no ha sido desmentido por Potro. ¿Veremos sus partes próximamente?