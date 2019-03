Una explosiva Sofía Vergara deja claro por qué es la mujer mejor pagada de la televisión

Desde que se puso bajo la piel de la despampanante Gloria en 'Moder family', Sofía Vergara ha conseguido posicionarse como una de las mujeres más aclamadas del panorama celebrity. Y es que, además de esa belleza tan explosiva que le caracteriza, tiene una simpatía y arte innatos que conquistan allá por donde pasan.

Por estas y muchas otras razones, la revista ‘Lucky’ ha querido convertir a la colombiana en la protagonista de su próximo número de noviembre. En él, habla sin pelos en la lengua acerca de su hijo y de las claves de su éxito. “Sé que mis pechos me han abierto muchas puertas, seamos realistas. Yo no estoy en el espectáculo para lucir inteligente. Quiero mostrar todo esto mientras lo tenga”, se sincera Sofía. Y es que otra cosa no, pero pelos en la lengua ni los tiene ni los conoce…

Eso sí, su físico no le preocupa más de lo necesario. “Si le tienes miedo a no lucir bonita entonces no puedes ser cómica. Serás como un intento de ser cómica o servirás de antesala para el chiste de otra persona. Yo nunca me he sentido insegura de mi apariencia, pero tampoco me digo a mi misma “qué espectacular soy”… Tal vez eso me ha ayudado”.

Pero no todo ha quedado ahí. Además de confesarse acerca de su físico, Sofía también ha querido hablar de su chico, Nick Loeb, y de sus planes de aumentar la familia. “Mi prometido es más joven que yo y nunca ha tenido hijos. A lo mejor si el quiere tener uno yo podría tenerlo”.

Una entrevista en la que Vergara ha vuelto a brillar con luz propia y en la que deja bien claro, por enésima vez, que ella es una mujer de armas tomar, con las ideas muy claras y con una naturalidad y belleza que le hacen arrasar con todo como lo está haciendo desde hace años. ¡Olé, olé y olé, Sofía!