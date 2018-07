La explosiva imagen de Chenoa en bikini que ha revolucionado las redes sociales

La cantante mallorquina, que recientemente ha formado parte del jurado del programa Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía, ha decidido dar la bienvenida a unos días de descanso publicando una foto en bikini en sus redes sociales. La cantante se muestra espectacular en la instantánea que ella misma se ha hecho frente al espejo.

Chenoa, que acaba de presentar su último concierto de la gira de su álbum 'Soy humana', ha recibido en su publicación cientos de comentarios alabando su espectacular figura.

"Uy uy uy que me voy a dar un chapuzón que me lo he ganado. Al agua pato!!! buen finde. #soyhumana #soybikini #soyloqves (mano garra vuelve jajajajajja)", ha escrito la cantante junto a la imagen.