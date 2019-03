Eva Longoria es sexy, lo sabe y lo deja bien clarito en su posado más ‘hot’

Si tuviéramos que definir con una sola palabra a Eva Longoria podría ser, sin lugar a dudas, con el término ‘PERFECTA’. Y es que la que protagonizara una de las grandes series de la historia, ‘Mujeres Desesperadas’, se ha convertido en una diva de los pies a la cabeza tanto por su arte, como por su bondad y, como no, por ese cuerpazo que le ha dado Dios.

En esta ocasión, hemos podido deleitarnos con su presencia gracias a este shooting que protagoniza para la edición mexicana de GQ. Unas instantáneas realizadas por el fotógrafo Randall Slavin y que muestran a Eva de mil y una formas, vestida por lencerías de lo más sugerentes y seductoras.

Esta claro que a sus 37 años Eva no le puede pedir más a la vida. Triunfa en todas y cada una de sus facetas, ya sea como modelo, como presentadora y, como no, como actriz. Eso sí, hay una asignatura pendiente para Eva: el amor. Y es que, desde que pusiera punto y final a su relación con Edu Cruz, el hermanísimo de Pe, no se le ha conocido ningún romance serio más que el que mantuvo hasta el pasado octubre con el jugador de fútbol americano de los New York Jets, Mark Sánchez, de 25 años.

Pero estamos seguros que aunque su príncipe azul aún no ha llamado a su puerta, Eva no tardará en conseguirlo, ya que tiene todos los ingredientes para ser la mujer que todo hombre querría tener a su lado.