Emily Ratajkowski protagoniza su desnudo más impactante para Harper's Bazaar

Su escultural figura hace que pensemos que para Emily Ratajkowski debe ser muy fácil posar delante de la cámara sin tapujos, pero la modelo y actriz asegura que toda mujer debe sentirse segura de su anatomía aunque no cumpla con los cánones de belleza tan exigentes de esta sociedad.

Emily protagoniza una sesión de fotos para Haper's Bazaar donde posa totalmente desnuda. A lomos de un caballo blanco, la modelo no necesita de ningún príncipe para sentirse más mujer que nunca. "Siempre he sido más liberal que el resto de mis compañeros", cuenta Ratajkowski sobre su adolescencia.

Precisamente en esta etapa fue cuando comenzó en el mundo del modelaje: "No me interesaba mucho, pero me dijeron que yo debía formar parte de la agencia Ford", admite la modelo. Desde entonces su carrera no ha parado combinando proyectos cinematográficos con campañas en el mundo de la moda indistintamente. Sin embargo, fue su aparición en el videoclip 'Blurred Lines' cuando alcanzó su máxima popularidad.