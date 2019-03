Elisa Mouliaá, muy sexy para la revista GQ: "A través de un whatsapp puedes tener sexo"

Elisa Mouliaá es la clásica novia mandona y tradicional en la exitosa serie que cada miércoles emite Antena 3: ‘Buscando el norte’. La guapa actriz da vida a Manuela, que tiene que vivir una relación a distancia con su chico, Álex, al que interpreta Antonio Velázquez, quién se ha marchado a Berlín a buscarse la vida.

La morenaza ha protagonizado un sexy reportaje para la revista GQ, publicación para la que ha concedido también una entrevista. Por eso, a raíz de la serie, no se cortado un pelo a la hora de hablar sobre las relaciones a distancia: “Para que una relación a distancia aguante es fundamental practicar la relajación, la confianza en uno mismo y en el otro y, sobre todo, disfrutar de uno mismo y de lo que tienes alrededor”.

Además, añade: “Hoy en día lo tenemos más fácil para tener sexo a distancia con la tecnología y es que hasta a través de un whatsapp puedes tener sexo y compartir un momento íntimo, incluso estando en el trabajo”.

Por otro lado, Elisa también ha hablado de lo que está suponiendo la fama para ella, ya que cuenta con una larga trayectoria como actriz y presentadora: “No me he mentalizado nada para la fama. No me quiero mentalizar. Si viene, bienvenida sea, estoy con los brazos abiertos al cariño y al apoyo de la gente, que por otro lado ya estoy recibiendo”.