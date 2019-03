La dura crítica de Roberto Cavalli a Chiara Ferragni por este controvertido posado en ropa interior

Dentro de las tareas de las influencers está la de mostrar a sus seguidores imágenes de su vida cotidiana, y Chiara Ferragni consideró mostrar hace unos días una foto en ropa interior posando delante del espejo de su cuarto de baño. Sin embargo, lo que podía haber sido un simple posado en el que presumir de su imagen más sensual, no ha gustado a todos por igual, pues ha provocado un inesperado comentario por parte del diseñador Roberto Cavalli que, como contrapunto, ha generado una reacción de apoyo por parte del marido de la italiana, Fedez.

"¡Estás anunciando tu ombligo! ¿Quién te crees que eres? ¡Solo eres un máquina de dinero! No hay espontaneidad ni amor en lo que haces", eran las palabras del famoso diseñador. "Roberto Cavalli, dime qué es falso, por favor", responde Fedez, marido de la modelo.

Pero la cosa no queda ahí, "Fedez, ¡estoy bien! Famoso y limpio para decir lo que pienso. Eres bueno, te aprovechas demasiado de este juego que no es para vender... sino un pasatiempo para evitar incluso a los que no lo hacen. Luego compra ropa con nombres grandilocuentes (como el mío)... con quien Chiara anuncia... usándolos... BRAVA los usa bien... pero esta vez sacó el pie de la pasarela", termina Cavalli. Como era de esperar, los seguidores de la modelo se metieron a comentar en el debate formado.

La fotografía ya tiene miles y miles de comentarios. Aunque no es la primera vez que el diseñador critica a la italiana en una foto. En 2016 le comentó una imagen en la que salía en sujetador: "Eras bellísima", ¿qué te ha pasado?", le lanzó.