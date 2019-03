La ducha más ardiente de Andrés Velencoso

Así de sexy ha posado el catalán, Andrés Velencoso, para la nueva campaña de la firma D&G. El guapísimo modelo nos deslumbra en calzoncillos y pillado en plena ducha. ¡Menuda suerte tiene la cantante Kylie Minogue de poder estar con un bombonazo como este!

La verdad es que Velencoso no para, aunque no nos extraña nada. El morenazo ha tenido el detalle de subir estas instantáneas a su cuenta de Facebook para el deleite de todas y todos sus seguidores. Su cuerpazo, su belleza racial y ese arte tan suyo a la hora de interpretar le han valido para convertirse, no solo en el modelo perfecto, sino también para protagonizar películas de la talla de 'Fin', que se estrenará el próximo 23 de noviembre por todo lo alto.

Sin duda alguna, este chico lo tiene absolutamente TODO para triunfar. ¡Menudo hombre!