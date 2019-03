Dough Porter, ese dios del olimpo salido de la marina de U.S.A

Tres décadas son las que tiene el chulazo de Dough Porter a sus espaldas y podemos decir que le sientan de maravilla. Este modelo estadounidense, nacido en Nueva York, se ha convertido en uno de los modelos más cotizados de nuestros días y lo cierto es que no nos extraña ni lo más mínimo…

Y es que, marcas tan prestigiosas como ‘D2Squared’ o ‘Adidas’ han sido algunas de las firmas que han luchado para que sea Dough el encargado de lucir sus prendas y gracias a ellas, entre otras, hemos podido descubrir a uno de esos hombretones que quitan el sentido, tal y como podemos ver en estas imágenes…

Su naturalidad, frescura, esa cara atractiva a más no poder y, por supuestísimo, esos abdominales perfectamente definidos no aptos para la vista de cualquiera son algunos de los ingredientes que hacen de este modelo ‘made in U.S.A’ todo un objeto de deseo y que le llevaron hace años a que un agente de modelos le ‘rescatara’ de la marina estadounidense para que todos pudiéramos disfrutar de sus grandísimas cualidades…

Visto lo visto, está claro que este chicarrón de las américas es todo perfección… ¡Nos le quedamos!