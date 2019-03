Doctor Mike, el médico por el que te dejarías examinar de arriba abajo

Cuando pensábamos que en la vida encontraríamos a un Patrick Dempsey, un Kevin McKidd o un Eric Dane en la consulta de un hospital, de repente sale a la luz la cuenta de Instagram de Doctor Mike, un guapísimo médico al que bien podríamos considerar a partir de ahora como 'El hombre perfecto'. Pero, ¿quién es en realidad Dr. Mike?

Mike, 26 años, es un residente de segundo ciclo de medicina que actualmente vive a medio camino entre Miami y Nueva York, ciudades en cuyos hospitales ejerce desde hace dos años, cuando se graduó en el New York Institute Of Technology's College Of Osteopathic Medicine. Desde entonces, este Adonis ha dedicado su vida a encontrar el equilibrio perfecto entre trabajo, tiempo libre, amor, familia y, por supuesto, su perrita Roxy, su inseparable compañera de viaje desde hace cinco años.

Durante su tiempo libre a Dr. Mike le gusta practicar deporte –surf, tenis, natación, atletismo-, disfrutar de la noche con sus amigos y pasar tiempo con su husky, actividades delas que da buena cuenta en su perfil de Instagram, que ya cuenta con más de 750.000 seguidores.

Además, y para l@s que todavía no hayáis caído rendid@s a sus pies, Mike es un hombre entregado a las causas benéficas, en las que colabora activamente como médico, organizador y difusor a través de las redes sociales.

A pesar de ser prácticamente perfecto, tanto física como emocionalmente, Mike no ha tenido mucha suerte en el amor. A juzgar por su cuenta de Instagram hace algún tiempo que lo dejó con su ex novia, por lo que ¡este bomboncito está soltero! Además, y tal como comentó en una reciente entrevista, en estos momentos está abierto a una relación y buscando a la chica de sus sueños. ¡Quién pudiese ser la afortunada!