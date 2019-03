Diego Miguel, el modelo brasileño al que te gustaría llevarte este verano de vacaciones

Esta semana no sudarás por las altas temperaturas, sino por Diego Miguel, un modelo brasileño que tiene un cuerpo 10. Sus brazos, su torso perfecto y sus abdominales no te dejarán indiferente... ¡No te pierdas las poses más sensuales de este morenazo!

Este cañón tiene 25 años y viene pisando muy fuerte, fue descubierto por un 'booker' en el año 2011, y desde ahí no ha parado de modelar. La verdad es que no nos extraña, porque ese cuerpazo brasileño no puede estar escondido en casa.

Sus ojos marrones, su mandíbula marcada y sus brazos musculados han lanzado a Diego a ser imagen de la firma Dsquared. Aunque sus raíces son brasileñas, el modelo vive actualmente en Nueva York, su lugar de trabajo. ¡Esperemos que ese 'body' vuele a España alguna vez!