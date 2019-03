Devin Goda, el morenazo que te hará pasar todavía más calor...

Descubriendo a Devin Goda

Hoy descubrimos a Devin Goda, este chico con la piel de ébano, ojos marrones y un cuerpo perfecto, futbolista, pero también modelo. Tiene 26 años y ya causa furor por allá donde va. ¿Aún no lo conoces? Pues no te pierdas cada centímetro de su cuerpo que puedes ver en nuestra galería de fotos que, desde luego, no tienen desperdicio. Es más, si visitas su Instagram, ¡no dudarás en seguirle!