El desnudo de Pelayo Díaz frente al mar que esconde un importante mensaje

Pelayo Díaz se ha unido a la tendencia de los desnudos en las redes sociales, pero esta vez con un mensaje muy importante. El estilista ha estado compartiendo con sus seguidores detalle a detalle sus experiencias veraniegas durante las últimas semanas a través de sus redes sociales.

Ahora, Pelayo ha dejado a todos impactados con una foto en la que se le ve protagonizando un desnudo integral en el mar de Ibiza.

Pero parece que el motivo de la instantánea no ha sido por puro postureo sino para lanzar un mensaje sobre la importancia de cuidar a la Posidonia, una "planta marina muy importante en la conservación y belleza de nuestras playas que además da hogar a numerosos organismos marinos y protege nuestras costas", que permitirá disfrutar mejor del Mediterráneo en el futuro.

Sobre rocas y aprovechando que nadie le veía ya que solo estaba rodeado de agua, el diseñador ha posado muy natural y más sexy que nunca en su cuenta de Instagram.

La instantánea no ha pasado desapercibida entre sus seguidores y ya ha alcanzado más de 37 mil likes y más de 200 comentarios en 18 horas. "Qué vistas", "Quien fuera ese mar para verte de frente" o "Que no me entere que ese culito pasa hambre", han sido algunos de los comentarios que ha recibido el protagonista por su publicación.