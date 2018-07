El desnudo de Kim Kardashian donde ha borrado sus pezones

Kim Kardashian ha vuelto a dejar revolucionadas las redes sociales con el último reportaje fotográfico que ha publicado en su Instagram. La mujer de Kanye West ha compartido varias instantáneas de lo más ardientes.

Después del famoso desnudo que compartió hace tiempo donde esquivó la censura de Instagram tapando sus pezones con un brochazo de maquillaje, ahora la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha decidido borrarlos.

Pero a pesar de esta autocensura, la imagen ya ha alcanzado más de 4 millones de likes en Instagram.