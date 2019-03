Descubrimos a las celebrities que más utilizan el 'Photo...chof'

¡Qué mania con no mostrarse tal y como son! Las celebrities no se acuerdan que llega el veranito y los paparazzi las pillan en biquini... Gracias a esta gran labor de los fotógrafos nos damos cuenta de la gran mentira de esos reportajes estupendos que hacen durante el año.

Sin poros, sin culo, sin muslos... Famosas como Eva Longoria, Kim kardashian, Lady Gaga e incluso la más deseada del mundo, Megan Fox, no pueden evitar la tentación de lucir todavía más estupendas. Esta semana la revista In Touch analiza a todas estas celebrities que no pueden pasar sin el famosísímo 'Photochof'. ¡Con lo monas que son al natural!