Pablo Marqués consiguió desfilar en Loewe, Dolce&Gabbana y Versace gracias a que acompañó a una amigas a un casting. Aunque la historia suene a tópico, lo cierto es que el novio de Lara Dibildos es un hombre hecho a sí mismo. Siendo consciente que el mundo de la moda es bastante inestable, decidió compaginar las sesiones de fotos con largas sesiones de estudio para conseguir el título de Ingienería Industrial: "Yo hacía el shooting'o el desfile y después me iba rápido a estudiar. No me podía quedar a la fiesta de después. Pero de esta forma hay tiempo para todo", ha confesado.

Una vez terminada su carrera universitaria y teniendo un largo bagaje en la moda, decidió probar suerte en Miami y unir sus dos grandes pasiones fundando una empresa de trajes de chaqueta a medida. Para lanzar la firma dejó a un lado lo de ponerse delante de la cámara, pero ahora gracias al éxito que tiene ha decido volver: "Ahora estoy en un momento en el que estoy volviendo no a la moda en sí, pero sí a hacer trabajos como modelo en los que desconecto. Me gusta mucho el ambiente, me lo tomo de otra manera y me permite airearme y desconectar de mi trabajo como empresario". Marqués revela que está en un gran momento de su vida ya que puede permitirse trabajar en varias cosas a la vez.

A pesar de su larga trayectoria, se ha dado a conocer a raíz de su relación con la actriz en el que no podemos hacer otra cosa que aplaudir el buen gusto de Lara. Sus ojos azules, su fornido cuerpo y su faceta de empresario lo convierten en un perfecto gentleman.