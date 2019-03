Nueva York y Londres han acogido a Amadeo Leandro para que su trayectoria en el mundo de la moda se consolide cono un auténtico top model, además sus casi 900.000 seguidores en Instagram aplauden el talento del brasileño gracias a su buena genética que se encarga de compartir con sus fotos en ropa en interior.

El modelo no sólo presume de abdominales sino también del sentido del humor con sus vídeos donde derrocha simpatía. Amadeo derrite a sus seguidores con su guiño de ojo y su sonrisa blanca. Pero su fornido cuerpo no es producto del azar, el modelo es un gran aficionado al deporte, tanto es así, que se prepara para el triatlón.

Calvin Klein ya ha sabido apreciar su potencial y algunas marcas de su país natal como R Mendes o Up Man. "El mundo se cambia con tu ejemplo no con tu opinión", esta frase de Paulo Coelho es la filosofía que sigue el modelo. Aunque parece el hombre perfecto, tiene un gran defecto, no pertenece al club de los solteros. ¡Vaya pena!