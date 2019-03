De origen griego, viviendo en Salónica y modelo de ropa interior, cuyas fotos más sexys, picantes y subidas de tono las ha protagonizado para las colecciones de Modus Vivendi. Se llama Alexandros Kaltsidis y no querrás dejar de verle desde que le pongas cara, ¡y cuerpo! Según dice él mismo en su Instagram: "A veces lo mejor que puedes hacer es no pensar, no imaginar, no obsesionarse...", debe ser que esas han sido las claves de su éxito para tener un cuerpo tan fornido. ¡Tendremos que hacerle caso!

Además de preocuparse por su aspecto físico, el chico ha cultivado sus neuronas y es que, una vez más, todavía hay personas que demuestran que estar bien por fuera no es incompatible con ser inteligente y hacer uso de ello. Estudió en Lisboa, en la Universidad EHFA: European Health & Fitness Association. Se licenció para ser Instructor, Entrenador Personal y Nutricionista. Sería raro pensar que Modus Vivendi dejaría pasar una oportunidad así.

Una espalda que debe medir más de un metro, unas piernas musculosas y un trasero de infarto... Con Alexandros hemos descubierto músculos que no sabíamos que existían, ¡ojito porque este Hércules es difícil de superar!