Descubriendo a...

Nos hemos quedado de piedra cuando hemos descubierto a Alex Cannon, este guapísimo inglés, de Liverpool, que fue concursante del reallity show 'Big Brother' en Reino Unido. Tiene 27 años, ha trabajado como camarero en Grecia y también en algunas estaciones de esquí. Ha viajado por diferentes lugares de Europa y se considera muy aventurero. Desde el año 2014 no se le había conocido ninguna novia formal, excepto su compañera en un programa de televisión Vicky Pattison, con la que este verano anunció no quería formalizar su relación... Por lo que chicas, ¡puede que Alex esté soltero! No puedes perderte esta galería de fotos que en Celebrities.es hemos creado para vosotros.