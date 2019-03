Dean Geyer, el sudafricano de ojos verdes que te hipnotizará

Alto, moreno, ojos verdes, sonrisa perfecta y un cuerpo de escándalo. De esta manera podríamos describir a Dean Geyer ¡Es que este chico lo tiene todo! Tan pronto se sube a los escenarios, como coge el micro y nos canta algo por 'bulerías'. Así es este chico de tan sólo 26 añitos de nacionalidad sudafricana.

Y aunque lo cierto es que comenzó su carrera profesional formando parte del famoso calendario Bodyline Men Calendar, donde cedió su imagen para representar aun atractivísimo mes de mayo, desde entonces no ha habido quien lo pare. Con 20 años ya apuntaba maneras con el micro, por lo que decidió probar suerte en el concurso de canto Australian Idol, quedando en un tercer puesto que le ayudaría a lanzarse en poco tiempo a la pequeña pantalla.

¡Así fue! Pronto este guapérrimo se convirtió en un nuevo personaje de la serie Neighbours, donde adquirió una gran fama televisiva, que le llevó a rodar la película Never Back Down 2: The Beatdown. Y no nos extraña nada… Con esa mirada tan profunda y penetrante es capaz de engatusar a cualquiera.

Pero su carrera ha conseguido la plenitud que Dean necesitaba al ser fichado para la cuarta temporada de la serie Glee, donde interpreta a un guapísimo adolescente al que no se le da nada mal el canto y que casualmente, tiene un cierto feeling con Lea Michele. ¡Pero tranquil@s! Esta atracción no va más allá de las cámaras, por el momento...