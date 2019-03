David Beckham, Zac Efron, Robert Pattinson y Bradley Cooper también han obtenido el título al hombre más sexy del mundo

La revista People ha publicado hoy su ya tradicional ranking en el que nombran al hombre más sexy vivo del mundo. Y en esta ocasión el premio gordo se lo ha llevado el mismísimo Chris Hemsworth, cuyos abdominales y su faceta como padre han conquistado medio mundo.

El marido de Elsa Pataky ha sido el último en unirse a la ya larga lista de los más sexys en la que se incluyen nombres como William Levy, Bradley Cooper, Channing Tatum, Adam Levine, Brad Pitt y George Clooney, que consiguió igualar la marca de su compañero en 'Ocean's Eleven' y fue elegido en dos ocasiones.

Pero esta publicación no es la única encargada de encontrar al hombre más sexy del mundo, sino que ya son muchas las que aprovechan para sacar su particular lista de buenorros. La revista Glamour, por su parte, eligió a Robert Pattinson como el ganador, imponiéndose a estrellas como Johnny Depp o a su compañero en 'Crepúsculo', Taylor Lautner. Un título que años más tarde pasaría al también actor Ian Somerhalder, cuya intensa mirada y su trabajo como Damon Salvatore en 'The Vampire Diaries' desplazaron a Robert y le colocaron en primer lugar.

Zac Efron también se colocó en el primer puesto de la lista de 'los 101 hombres más atractivos del mundo' presentada por la revista Heat. Al igual que el futbolista David Beckham, que fue nombrado en 2012 como el hombre más sexy del planeta por la misma publicación.

Ryan Reynolds, Jonhny Deep, James Rodríguez, Henry Cavill, Hugh Jackman…¡no te pierdas la galería más 'hot' de los famosos más sexys del planeta!