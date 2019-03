David Beckham, ¡rasca que te rasca!

David Beckham es uno de esos hombres que, hagan lo que hagan, nos parecen súper sexys. Pero hemos visto que últimamente el futbolista le ha cogido gustillo a una nueva actividad: rascarse sus partes íntimas.

No sabemos si es que sufre de un picor constante e intenso ‘ahí abajo’, pero se ve que la acción le alivia... ¡y no veas cómo! Si no, ¿a qué viene esa cara de ‘gustirrinín’ cuando está dale que te pego al tema?

¡Ay David! ¿Cuál es el problemilla? ¿Calzoncillos ajustados? ¿Escozor íntimo? El caso es que se ve que le pica y bastante... Y al parecer, no siente pudor alguno al ‘refrotarse’ en público sin compasión. Pero chico, ¡disimula! O Vicky te enseñará a tener modales...