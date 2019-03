David Beckham es elegido el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People

Es uno de los títulos más preciados del año y este 2015 ha recaido sobre… ¡David Beckham! El ex futbolista ha sido nombrado como el hombre vivo más sexy del planeta por la revista People… ¡Y no es de extrañar!

A sus 41 años, Beckham sigue siendo uno de los famosos más atractivos que existen en el planeta, además de ser también todo un padrazo y un hombre de negocios que no para de cosechar éxitos.

Cuando la revista le llamó para comunicarle la noticia, dijo: “Es un gran honor, estoy muy contento”. Y añadió: “Nunca me he sentido como una persona atractiva y sexy. Quiero decir, me gusta usar ropa elegante y vermen bien, pero nunca he pensado en mí en ese sentido”.

Ha confesado que su familia ha estado bromeando sobre el tema entre risas y bromas, de hecho su hijo mayor, Brooklyn, le dijo: “¿Estás seguro de que no soy el que tendría que estar ahí?".

David no ha dudado en publicar la portada en su cuenta de Instagram junto a este comentario: “Pensé que ya se me había pasado la fecha de caducidad ¡pero gracias a la revista People por el premio y por el cumplido! Siempe he sentido un poco de vergüenza al recibir estos premios, pero sé que hacen muy feliz a mi madre. Mis hijos se reirán de esto, porque ellos saben cómo se levanta papá por la mañana”.

¡Enhorabuena!