Daniel Wheeler pasó de pesar 140 kilos a ser modelo de portadas de revistas

Nunca nada es imposible, y en muchas ocasiones la fuerza de voluntad es lo más importante cuando quieres cambiar algún aspecto de tu vida que no funciona. Esta ha sido la filosofía que ha llevado el actual modelo de fitness Daniel Wheller, quien ha pasado en tres años de pesar 140 kilos a ser el top más popular entre las revistas de su país.

"Pesaba 140 kilos cuando me di cuenta de que tenía que cambiar. No era saludable, no era feliz y estaba harto de mi vida. Incluso había terminado con la que fue mi novia durante seis años", explica Daniel a Daily Mail donde además añade que llegó un momento en el que no llegaba a verse los pies, un hecho que le hizo reflexionar.

Así, Wheller decidió cambiar su ritmo de vida sedentario por otro más saludable basado en ejercicio y dieta: "La mayor parte de la semana comía pizza, dos bolsas de Doritos y bebía dos litros de Coca-Cola. Así que decidí comer mucho más sano, cinco comidas diarias y porciones más reducidas", afirma. Además, practicaba ejercicio dos veces al día los siete días de la semana: "Empecé a perder tanto peso que en una barbacoa mi abuela no me reconoció", declara.

Daniel siguió esta estricta rutina durante tres años, consiguiendo perder 45 kilos y convirtiéndose en modelo de revistas de fitness por su escultural cuerpo: "Lo curioso es que a medida que iba perdiendo peso, perdía también a los amigos. Es increíble perder a gente que admiras porque ya no eres gordo", dice con tristeza.

Tras su radical cambio, Daniel Wheeler decidió crear su propia empresa para ayudar a personas que tenían problemas de peso, Life Changing Fitness. En unos años, Daniel ya ha ayudado a más de 1.000 personas y su equipo ya cuenta con 10 coaches que controlan las rutinas de sus clientes.