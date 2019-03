Daniel Radcliffe, elegido mejor culo del año en Inglaterra

Después de que las fotos de Daniel Radcliffe desnudo en una obra de teatro diesen la vuelta al mundo, el actor se ha hecho este año con uno de los premios más populares de Inglaterra: el galardón al 'Mejor culo del año'. Con este honor ha sido reconocido Daniel después de haber sido el hombre más votado en la encuesta anual creada por el publicista Tony Edwards, en la que se ha enfrentado a otras personalidades como Jamie Dornan o Andy Murray.

"Es un prestigioso honor. Prometo…sacarlo más en el futuro", ha comentado divertido el actor en una entrevista. En ella ha explicado además los motivos por los que en varias ocasiones le hemos podido ver exhibiendo todos sus encantos: "No me canso de eso. No se trata de alcanzar algo. Hice la obra en que la me desnudé a los 17 años, y una vez que lo haces después no te importa. Te inmunizas a las inhibiciones".

El actor que en su día alcanzase la fama por su interpretación del personaje Harry Potter en la saga de películas del mismo nombre, enseñó por primera vez su trasero al mundo durante la representación de la controvertida obra de teatro 'Equus'. A partir de entonces lo ha vuelto a hacer en varias ocasiones, a través de las que ha sorprendido por el espectacular cambio físico que ha experimentado durante los últimos años.