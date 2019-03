Daniel Illescas, el nuevo novio de Laura Matamoros, es guapísimo. No hay más que ver sus miles de fotos en Instagram para admirar su belleza hasta hartarte.

Ahora el influencer ha dejado a todo el mundo sin habla tras publicar una imagen en la que aparece en plena naturaleza dándose una ducha. De hecho, ha titulado la imagen: ‘Exotic shower’.

No nos extraña que a Laura no se le borre la sonrisa de la cara y es que con tal chico a su lado, es imposible no estar feliz.