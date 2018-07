Dakota Johnson protagoniza la sensual portada de mayo de la revista Interview

Dakota Johnson se encuentra en pleno rodaje de 'Cincuenta sombras más oscuras', la segunda entrega de la saga erótica 'Cincuenta sombras de Grey' en Canadá y, tras el éxito que cosechó con la primera película, no nos extraña nada que la revista Interview la haya escogido para protagonizar su portada del mes de mayo.

En un shooting a cargo del fotógrafo Craig McDean, la hija de Melanie Griffith y Don Johnson aparece de lo más sexy y natural con estilismos de Louis Vuitton, Saint Laurent by Heidi Slimane, Prada, Georgio Armani, Burberry, Versace, Dadolle y Valentino. La actriz ha hablado con la publicación acerca de cómo ha cambiado su vida a raíz de su éxito con la citada película.

"Todavía siento que no sé lo que estoy haciendo. Quiero decir, tengo tal obsesión por hacer películas que probablemente siempre haga eso. Pero a veces mi vida puede resultar tan sofocante, y luego puede sentirse tan masiva, como que no tengo el control de ella en absoluto, y no puedo saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que voy a hacer. Ahora mismo, soy conocida por hacer cine. Y me pregunto si eso es todo", declara la joven de 26 años.

Asimismo, tiene claro que ahora mismo lo suyo es el cine y que de momento no tiene pensado trabajar en la pequeña pantalla: "Me perdí el tren de la televisión en algún punto. No sé lo que pasó, pero ahora he creado un complejo con ello. Estoy perdiéndome lo que todo el mundo está viendo, y ahora no puedo ni siquiera empezar a pensar en ver un show porque ha pasado mucho tiempo. Ni siquiera tengo cuenta en Netflix", afirma.

Meses después del estreno de la primera cinta de la saga, la intérprete ha dejado a un lado los miedos que podía tener a consecuencia de las escenas de sexo y ahora ha asegurado que pasar siete horas diarias simulando que mantiene relaciones le ha hecho superar cualquier tipo de fobia. ¡Estamos deseando ver la próxima peli!