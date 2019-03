Dakota Johnson se desnuda por completo para la portada de la revista AnOther

Desde que protagonizó la trilogía de '50 Sombras de Grey', Dakota Johnson triunfa por donde va. Este verano pudimos verla protagonizando el anuncio de Estrella Damm junto a Quim Gutiérrez, y ahora la actriz se desnuda para salir en portada de la revista AnOther.

Una sensual imagen en blanco y negro en la que la actriz aparece desnuda tapándose lo justo y necesario. Lo cierto es que Dakota sabe mostrar su lado sexy a la perfección, ya la vimos seduciendo a la cámara cuando interpretó a Anastasia Steele.

Aunque a la actriz no le resulte difícil desnudarse ante las cámaras, si ha confesado que le dan ataques de ansiedad a la hora de presentarse a los castings, declarando para la revista: "A veces me entra el pánico hasta el punto en que no sé en lo que estoy pensando o haciendo. Me dan ataques de ansiedad".