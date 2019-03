Dafne Fernández se desnuda en Instagram con un fin reivindicativo

SE TAPA LO JUSTO Y NECESARIO

No es la primera vez que Dafne Fernández se muestra así de sexy a través de las redes sociales, pero en esta ocasión lo ha hecho con un fin reivindicativo. La guapa actriz se tapa lo justo y necesario en una imagen en la que podemos verla “como mamá me trajo al mundo” y señala entre paréntesis: “He puesto la estrellita porque no encontraba un pezón de hombre, esos sí están permitidos”.