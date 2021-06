El cuerpo de Dafne Fernández en bikini tras convertirse en madre por segunda vez

El próximo 23 de julio Dafne Fernández regresa a la gran pantalla con 'Descarrilados', una comedia que protagoniza junto a Julián López, Ernesto Sevilla, Arturo Valls y Ana Milán. La actriz es una de las famosas que habla con mayor sinceridad en sus redes sociales de sus emociones y de su experiencia como madre de dos hijos, el pasado mes de diciembre, la artista daba la bienvenida a su segundo hijo, una niña a la que han llamado Alex.

En su perfil de Instagram confesó también, tan solo una semana después de dar a luz a su hija, que le estaba costando adaptarse a su nueva figura. "No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él".

"Ahora que empieza la operación bikini, me estoy agobiando". Para ello ha decidido hacer ejercicio cuatro días a la semana y alimentarse de una forma más saludable: "Evidentemente, necesita su tiempo y, por todo lo que ha hecho por mí, yo también lo voy a hacer por él. Esté o no dentro de los cánones estéticos establecidos, siempre voy a estar orgullosa de mi cuerpo. Ahora me preparo cuatro veces por semana con un entrenador personal y combinamos entrenamientos de fuerza, cardio, movilidad… Respecto a mi alimentación, desde hace dos semanas sigo una dieta hipocalórica en la que lo peso todo y empleo alimentos eco. Lo combino también con tratamientos y productos, como una crema reductora intensiva, que me ayudan", se sinceraba la actriz en una entrevista para La Razón.

Son cada vez más las famosas que se animan a mostrar en las redes sociales la realidad que hay detrás de su maternidad. Y parece que después de tanto ejercicio, Dafne ha publicado una foto en bikini en la que se puede apreciar la increíble recuperación postparto que ha tenido.

