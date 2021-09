El cuerpazo con el que Jorge Fernández ha incendiado las redes sociales

Más información La foto más real de Jorge Fernández donde habla de los problemas que le han provocado perder tanto peso

Jorge Fernández es uno de los presentadores más exitosos de la televisión, puesto que lleva años al frente de uno de los programas con más recorrido: 'La ruleta de la suerte'. A sus 49 años, el presentador sigue dejando a todos sus seguidores sin palabras, pues tiene un cuerpo de lo más envidiable que no pasa desapercibido para nadie.

Jorge ha aprovechado para compartir una reflexión sobre la diferencia de los probióticos y los prebióticos, pero más allá de esto, sus seguidores en lo único que se han podido fijar ha sido en la instantánea. Una foto sin camisa y con gafas de vista en el jardín de su casa mientras estudiaba, la cual deja ver su fibroso cuerpo.

"¿Esos músculos son de tirar de la ruleta, Jorge?", "Le has alegrado el día a la vecina de enfrente", "Upa!!! Que cuerpo", "Que sexy!!!", fueron algunos de los comentarios que recibió en su última publicación, a pesar de que el tema principal no iba por ahí, si no por la importancia de diferenciar dos alimentos que se han puesto muy de moda.

Esta publicación no solo fue un éxito en Instagram, sino que en Twitter la gente no paró de comentar al respecto, creando incluso memes. "Pensando en los paneles de la ruleta", comentaban en un tuit, el cual se llenó de respuestas junto a otras fotos sin camisa del presentador.

Esta sexy imagen que quiso compartir esta foto con sus seguidores, aún sigue dando de qué hablar, y es que Jorge ha dejado a todos sin palabras con el increíble cuerpo que tiene a sus 49 años de edad.