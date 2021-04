El cuerpazo de Amaia Montero con un ajustado vestido

Desde hace tiempo Amaia Montero ha protagonizado un espectacular cambio físico, un sorprendente cambio que a día de hoy sigue sorprendiendo a sus seguidores.

Tras un notable aumento de peso y después de protagonizar varias polémicas sobre el escenario o enfrentándose a seguidores en redes sociales, parece que ahora Amaia Montero atraviesa por un gran momento, una estabilidad que ha encontrado gracias al yoga, que le ha devuelto la tranquilidad a su vida.

Durante meses, la cantante decidió alejarse de las redes y la opinión pública y así centrarse en ella misma para encontrar la paz interior.

Una paz que se refleja ahora día a día a través de sus redes…

Y es que la artista ha vuelto a dejar a todos completamente alucinados publicando una imagen muy sexy donde presume de un increíble cuerpazo con un vestido ajustado en color nude.

Un posado muy sensual donde vemos a Amaia sobre el suelo con el pelo despeinado… ¡En el vídeo de arriba te lo mostramos!

Una publicación con la que ha conseguido un sinfín de comentarios piropeándola: "Me he desmayado", "Pero qué guapa", "No se puede ser más preciosa", "Me estás mal acostumbrando a verte tan perfecta", "Increíble", "Perfecta"... Y con la que ha alcanzado más de 18 mil likes.

El pasado mes de noviembre, la cantante utilizaba sus redes sociales para confesar a sus seguidores cómo había conseguido recuperar su figura a los 44 años: ''Vida sana, deporte y paz''.

Pero es que además de lucir ahora un increíble cuerpazo, su actitud es otra completamente diferente a la que tenía hace un año y medio, y eso se nota hasta en las poses con la que la vemos lucirse ante la cámara.

Amaia Montero se encuentra en su mejor momento y eso se nota… Y es que además, sus fans más fieles siempre han estado a su lado hasta en sus peores momentos.

