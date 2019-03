Cristina Pedroche responde a las críticas por su vestido en las Campanadas de Nochevieja

Como era de esperar, Cristina Pedroche se convirtió en el centro de atención durante las Campanadas de Antena 3. Durante semanas, la presentadora estuvo alimentando la curiosidad de sus seguidores sobre el modelito que utilizaría para la ocasión, ya que el año pasado su vestido fue muy comentado por sus transparencias.

Pues ni corta ni perezosa, Cris ha decidido volver a optar por ellas para despedir el 2015 y dar la bienvenida al nuevo año. Con un vestido diseñado por Pronovias que jugaba entre transparencias y encajes situados en zonas estratégicas, lo cierto es que la vallecana no ha pasado desapercibida.

De hecho han sido muchos los que la han criticado, por lo que ella ha decidido dedicar su blog en Hola para defenderse del aluvión de comentarios que ha generado su sexy look: “Sí, soy culpable. Soy la única culpable. No hay que mirar a nadie más, sólo a mí. Nadie me obliga a hacer, ni decir, ni vestir nada. Pero ¿sabéis qué? Que soy feliz”, comenzaba el nuevo post.

A lo que añadía: “Soy feliz porque soy libre. Hago con mi vida lo que quiero. Al igual que voto a quien quiero, lo mismo hago con mi ropa. Me visto como quiero y como me apetece en cada momento”.

Con ello, Pedroche ha querido dejar bien clara cuál es su posición respecto a aquellos que se han dedicado a criticarla. Pero ella está segura de su decisión: “Para mí, Nochevieja es un día de show, de espectáculo… y elegí ese vestido porque sinceramente creo que no había otro mejor”.

Y a ti, ¿qué te pareció su elección?