Cristina Pedroche posa totalmente desnuda para la revista ICON de El País

La revista ICON de El País ha publicado la entrevista más íntima de Cristina Pedroche, en la que habla de la polémica que ha generado en estos últimos meses y aclara ciertas declaraciones que han hecho que sea muy criticada. Además, la presentadora ha protagonizado un shooting de lo más sensual en el que ha sido fotografiada totalmente desnuda. ¡Guau!

Como no podía ser de otra manera, Cristina ha defendido hasta el final su relación con David Muñoz: "Ahora mismo me siento completa. David no es que solo sea mi marido, es mi mejor amigo, mi gran apoyo, la persona con la que más me río. Tenemos nuestros códigos y no tenemos que dar explicaciones a nadie. Cuando hablo de amor al único que quiero gustar es a mi marido. Al que no le guste, pues que no le guste", ha afirmado.

Eso sí, ha dejado claro que no siente dependencia por David, sino que le encanta pasar tiempo con él: "No es eso. Es una cuestión de ganas. Me muero de ganas por estar con él. Pero es que a él le pasa lo mismo. Nos morimos de ganas por vernos. Estoy en un momento en el que lo quiero todo con David. Esto no quiere decir que no tenga a mis amigos, mi familia y mis momentos para estar sola".

Asimismo, ha querido matizar sus polémicas declaraciones acerca de la maternidad: "Si me pregunta ahora le diré no creo que quiera a ningún ser humano más que a David. Cuando tenga a mi hijo, ya veremos. Supongo que son amores distintos. Hay madres que dicen que quieren más a sus hijos que a sus parejas. Pues me parece bien. Yo no me meto con la gente igual que no quiero que se metan conmigo. Vivo en una telenovela de amor y pasión con David".