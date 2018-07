Cristina Pedroche posa en bikini en un shooting sin retoques y muy natural: "Me gusta como soy y creo que eso es lo que me hace perfecta"

Esta semana, la revista ¡Hola! nos trae el reportaje más natural, sexy y sin retoques de la presentadora de moda: Cristina Pedroche. La colaboradora de 'Zapeando' ha posado en las playas de Formentera con hasta seis trajes de baño distintos y ha demostrado que está estupenda y que es la mar de feliz tal y como es.

"Soy una mujer valiente que hace lo que quiere y se divierte. Sin filtros en las fotos ni en mi forma de ser. No pienso una cosa y digo otra", asegura. Cris explica que ha querido hacer este reportaje porque está "harta de críticas en general" y, aunque sabe que ha sido arriesgado, le apetecía hacerse "una sesión sin nada".

"Yo no tengo ningún complejo, me acepto tal y como soy. No creo que sea la mujer perfecta, ni el ser humano perfecto, pero me gusta como soy y creo que eso es lo que me hace perfecta", sostiene orgullosa. Pedroche explica que no se priva de nada el fin de semana, pero que el resto de la semana lo compensa comiendo sano.

Eso sí, a esta belleza le encanta sentirse sexy: "Me gusta mucho, me gusta ser femenina, llevar escotes y un pantalón ajustado. Aunque también me siento sexy con zapatillas de deporte y un pantalón ancho. No es cuestión de ropa, es cuestión de actitud".

Como no podía ser de otra manera, la presentadora ha hablado de su marido David Muñoz y ha confesado que la felicidad es el secreto de su belleza: "Me levanto por las mañanas, veo a David y siento que mi vida es plena", dice. Y añade: "Le tenía que haber conocido antes. El romanticismo, las sorpresas, los detalles, las palabras bonitas… no paran. Es ideal y vivo en un sueño cada día". ¡Qué bonito!