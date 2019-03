Cristina Pedroche muestra su lado más sexual para FHM

Casi irreconocible, Cristina Pedroche nos enseña su cara más oculta, y se muestra muy sincera en sus declaraciones. La reportera ha sido la elegida para ilustrar la portada número 100 de la conocida revista FHM. Y aprovechando dicha ocasión, Cris se abre totalmente y regala perlitas en su entrevista como en la que comenta que estaría encantada de hacer un trío. Sí, sí. Una de sus entrevistas más sexuales. Muy segura de ella misma, Pedroche se ve capaz de ligarse a dos de los hombres más deseados del panorama celebrity: “para hacer un trio elegiría a Adam Levine y a Jude Law”. ¿Qué tendrá que decir su chico, Dani Martínez, al leer estas declaraciones?

La morenaza cambia su flequillo de siempre y nos sorprende con un look que le hace todavía más sensual. Lejos queda su imagen de niña buena, de rostro angelical. Con un conjunto de encaje negro y el pelo mojado, esta portada no dejará indiferente a nadie. ¡Estamos seguros! Pedroche demuestra que es un bellezón, se mire por donde se mire, y este posado tan 'hot' lo deja muy clarito.

Desde que se dio a conocer en el programa `Sé lo que hicisteis´, la vallecana se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de la pequeña pantalla. La publicación de estas fotos coincide con la despedida de la reportera del programa de Neox, 'Otra Movida´, donde Pedroche derrochaba simpatía en cada una de sus apariciones. Una buena manera de poner punto y final a esta aventura...

Fiel seguidora del Rayo Vallecano, Cris es una mujer todoterreno y no pierde la ilusión. Según como comenta en la entrevista, ella está dispuesta a cualquier cosa e incluso se ha atrevido a afirmar que estaría encantada de hacer ficción, en "una comedia romántica", asegura. “Pero no hace falta ser la `prota´. Yo de secundaria… ¡ A ver si me van a hacer la protagonista de una superproducción y me pego una hostia gorda! Mejor pasito a pasito”. Seguro que con su belleza y simpatía arrasa en todo lo que se proponga.