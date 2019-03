Cristina Pedroche calienta el ambiente con su sesión de fotos más 'hot'

A punto de cerrar una etapa muy importante en su vida con el final de Otra Movida, Cristina Pedroche ha querido despedirse de sus seguidores con este posado para la revista FHM en el que esta, simple y sencillamente, espectacular.

La madrileña posa con un conjunto negro de encaje y pelo mojado, dejando sin aliento a todo el que se atreva a contemplar su sensual e irresistible belleza. Y es que, desde que la conocimos en 'Se lo que hicisteis', la madrileña se ha convertido en una de las mujeres más deseadas de la pequeña pantalla.

Un proyecto que le dio la oportunidad de colaborar en el programa estrella de Neox y que le ha permitido trabajar en lo que realmente le gusta: la televisión.

Sin embargo, Pedroche no cierra las puertas a nada y asegura que le encantaría seguir trabajando aunque eso supusiera quedarse sin verano. “Estoy abierta a todas las posibilidades porque lo que tengo son muchísimas ganas de seguir trabajando. No me importaría quedarme sin vacaciones de verano sólo por seguir en activo”, cuenta Cris al portal Formula TV.

Sin duda alguna, nuestra chica se merece lo mejor y lo cierto es que ha elegido la mejor forma de decir ‘hasta luego’ a todos sus seguidores: regalando con sus palabras y este posado tan hot toda esa naturalidad y belleza que le acompaña tanto por dentro como por fuera. ¡Olé, Cris!