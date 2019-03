Cristiano Ronaldo y Alessandra Ambrosio posan juntos en ropa interior presumiendo de sus cuerpos de portada

El suplemento especial 'The Body Issue' de la revista estadounidense 'GQ' lo tiene claro, para ellos los mejores cuerpos del planeta tienen nombre y apellidos. En la versión masculina el afortunado es Cristiano Ronaldo. Mientras la mujer que goza de poseer el mejor 'body' del mundo es Alessandra Ambrosio.

La modelo y el deportista posan juntos en la última portada del suplemento mostrando los cuerpazos que tienen vestidos únicamente con ropa interior. Cristiano con unos ajustados y sexys calzoncillos rojos de su firma, un reloj y una cadena al cuello. Y Alesaandra con la braguita del biquini firmada por Victoria's Secret, un par de pulseras, un collar y un reloj. Para que llevar más si ellos se lo pueden permitir.

Con esta portada se desvela el interrogante que abrió el futbolista cuando hace unos meses publicó una imagen en las redes sociales con Alessandra donde decía: "Fantástico reportaje fotográfico con Alessandra Ambrosio para un proyecto especial: ha sido muy divertido conocerte; lo hemos pasado genial". A lo que ella le respondió: "Eres estupendo; yo también me he divertido".

Además, CR7 ha declarado para el medio que quiere seguir en el real Madrid pero no descarta trasladarse a la liga estadounidense en un futuro: "Quiero seguir siendo jugador del Real Madrid; es una liga de gran nivel pero no descarto desplazarme hasta Estados Unidos para trabajar allí. La Major League Soccer (MLS) ha crecido y eso me resulta atractivo", afirmaba el portugués.