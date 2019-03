Colt Prattes, el nuevo protagonista de Dirty Dancing

Bailarín, guapo a rabiar y aficionado al fitness, así es Colt Prattes, el nuevo Johny Castle de Darty Dancing. Aunque Colt todavía no es muy conocido por el gran público, el chico protagonizó el videoclip de 'Try' del grupo 'Pink'. A raíz de esto, Prattes se convirtió en uno de los bailarines de la gira 'The truth about love' de Pink. ¡Menudo ojo!

Prattes tiene una tarea difícil por delante, ya que hacer uno de los papeles más recordados del cine y superar las expectativas no es nada fácil. Pero estamos seguros que la joven promesa hará todo lo posible por hacer un buen trabajo. ¿Conseguirán Abigail y Colt tener la misma química que Patrick Swayze y Jennifer Grey?

Colt tiene una larga trayectoria en Broadway, está felizmente casado y le encantan los tatuajes. Superar a Swayze es complicado, pero los grandes dotes de bailarín para el baile seguro que le ayudan a hacer un papel intachable. La película estará dirigida por Wayne Blair y promete dar mucho que hablar. ¡No podemos esperar a ver a Colt mover sus caderas!