Chris Hemsworth, un sucío y desaliñado granjero para la revista GQ

Entre estreno y estreno, Chris Hemsworth ha hecho un hueco en su apretada agenda para protagonizar un reportaje de esos que nos encanta ver. El marido de Elsa Pataky repite para GQ y lo hace de una manera un tanto peculiar: ¡sucio a más no poder!

Eso sí, posar de lo más ‘dejao’ no le ha impedido estar tan irresistible como de costumbre. Y es que, con esa melena rubia, ese cuerpazo serrano y esa forma tan suya de mirar a la cámara hacen que esté de muy buen ver se ponga como se ponga.

Unas fotografías cuanto menos originales que llevan acompañadas una entrevista en la que el actor confiesa cómo ha conseguido convertirse en la estrella que es hoy en día. “Mi cuerpo me ha ayudado a conseguir trabajo, seguro. Pero espero que eso no haya sido la única cosa que me ayudó”, cuenta Chris para GQ.

Pero cómo el recién estrenado papá afirma, eso no es lo único que le ha ayudado. El australiano es muy valorado entre los críticos de cine así como una de las personas más queridas del panorama hollywoodiense por el público, gracias a su naturalidad, sencillez y su cercanía con la prensa.

Si es que, este chico… ¡Lo tiene todo!