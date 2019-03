Chris Hemsworth protagoniza una sexy portada para la revista GQ tras nombrarlo Hombre del Año

EL MARIDO DE ELSA PATAKY PRESUME DE MÚSCULOS

No hay vez que Chris Hemsworth no salga en una revista o en cualquier foto del planeta que no haga ruido. Eso mismo es lo que ha pasado en la portada que ha protagonizado para la revista GQ, que le ha nombrado ‘Hombre del Año’, donde aparece presumiendo de músculos con camiseta blanca y jeans dejando entrever su portentoso cuerpazo.