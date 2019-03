Los chicos de Abercrombie & Fitch se marcan la versión más sexy del 'Call Me Maybe'

Ya se ha convertido en una moda versionar, en modo Lipdub, el conocido tema de Carly Rae Jepsen , ‘Call me Maybe’. Hace pocas semanas veíamos como Angy Fernández y Javi Calvo, junto a un grupo de amiguetes, hacían su particular versión. ¿Y antes de ellos? Selena Gomez, Justin Bieber, Katy Perry…

¡Ahora tenemos nuevos protagonistas! ¡Y qué protagonistas, chic@s! Abercrombie & Fitch, esa conocida tienda llenísima de hombres esculturales, ha decidido hacer su particular versión. Por ello, han hecho que sus chicos salgan a la calle para darlo todo con el tema. ¡Eso sí! enseñando oblicuos y abdominales, que es marca de la casa. Con unos simples jeans, estos chavlines se marcan su propio lipdub de la canción de la canadiense.

El tema de sincronizar bailoteo y playback… ¡pues como que a estos chicos no se les da muy bien! Pero, ¡qué más da! Si la cosa es ver chicha y ya de paso hacer campaña publicitaria. Algunos de vosotros os quedaréis con las versiones de otras de nuestras celebrities, por la técnica; pero estamos seguros que muchos pasaréis de perfeccionismos y disfrutaréis con este particular ‘Call Me Maybe’ tan, tan sexy. ¡Pasen y vean!