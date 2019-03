DESCUBRIENDO A…

De piedra nos hemos quedado al ver a es te chico. Lo primero que nos hemos preguntado es: ‘¿how are you?’, y ya tenemos la respuesta: Chester Hanks, el hijo buenorro de Tom Hanks. El chico ha sacado también la vena artística pero dirigida más hacia el mundo de la canción, haciendo algo así como que rapea. Hay que reconocer que no está nada mal, aunque por lo visto él mismo ya lo sabe y parece que no tiene abuela…