Cheryl Cole se tatúa el trasero por completo

Algunas celebrities son adictas a los tatuajes y pese a la cara de niña buena y dulce que tiene Cheryl Cole, ella también lo es. De hecho, no estamos muy acostumbrad@s a vérselos porque siempre se los hace en zonas discretas pero en esta ocasión, por muy discreta que sea la zona elegida, el dibujo tiene poco de discreto.

Resulta que a la cantante le ha dado por tatuarse el trasero. ¡Sí, sí, como lo lees! Y no con un pequeño dibujito, ¡qué va! Cheryl ha decidido que el tatuaje en cuestión debía de cubrirle la parte baja de la espalda y el trasero por completo. De hecho, el artista ha tardado ocho meses en terminar la ‘obra maestra’ que ahora esconde su ‘cucu’ por completo.

Un tatuaje del que no hubiéramos tenido constancia si el propio tatuador, Nikko Hurtado, no hubiera publicado la imagen en su cuenta de Instagram. Lo que no nos queda muy claro es cómo habrá sobrevivido Cole todo este tiempo, porque dado lo sensible de la zona… ¿Podría sentarse sin problema?