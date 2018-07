Chenoa se desnuda para la portada de Interviú en el 40 aniversario de la revista

La revista Interviú celebra su 40 aniversario y para portada tan conmemorativa Chenoa ha sido la elegida para posar desnuda. La cantante asegura que la publicación lleva pidiénselo 15 años, pero que no ha sido hasta ahora cuando se ha sentido preparada para dar el paso: “Con 40 años estoy más en calma para este posado”, asegura.

Además de dejarse fotografiar así de sexy, la cantante ha hablado sin tapujos de cómo le gusta que le liguen: “Soy muy rancia, me gusta el cortejo, me flipa la galantería. Y nunca quedo la primera vez para comer o cenar, solo a tomer café por si no me gusta poder levantarme e irme”.

¿Y qué tipo de tío es el que le gusta a ella? “Los prefiero maduros, seguros, con carisma, el ‘aquí estoy yo’ me pone mucho”. Y en cuanto al sexo, confiesa: “Es muy divertido ser creativo en el sexo. No soy nada conservadora. Si se enfría la cama…”.

Chenoa está orgullosa de su físico: “Mis pechos, aunque sean pequeños, me gustan mucho. Tengo cinturita pequeña y mucho culo… Un cuerpo muy sexy”. Respecto a sus exparejas, ha dicho: “Hay algunas que no han durado lo que tenían que durar porque he descubierto alguna infidelidad y no he tenido flexibilidad de aceptarlo o tragármelo”. ¿Se estará refiriendo a alguno en concreto?